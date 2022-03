Cagni: “Al Genoa Piatek era un goleador, alla Fiorentina può tornare grande. Ecco le chiavi per arrivare in Europa”

L’ex allenatore Gigi Cagni, intervenuto a Radio Bruno Toscana, ha parlato di Fiorentina nella settimana che porta al derby contro l’Empoli.

“Ho visto Piatek quando giocava al Genoa e ha tutte le caratteristiche del goleador. Poi non so cos’è successo, ma qualità di quel tipo non possono essere perse. E’ stato un problema di ambiente e caratteristiche delle squadre in cui ha giocato, ma la Fiorentina per me è la squadra ideale in cui possa tornare quel giocatore ammirato in Liguria. Cabral? In Italia abbiamo fretta per tutto, ma ci vuole molta calma. Il brasiliano è tutt’altro giocatore rispetto al polacco, per inquadrarlo ci vuole tempo e dovrà anche assorbire gli allenamenti di Italiano, che immagino siano molto duri”.

Continua così Cagni: “La Fiorentina mi piace moltissimo, Vincenzo è uno degli allenatori più promettenti, ma per l’Europa servirà trovare un equilibrio importante tra fase difensiva e offensiva. Sarà quella la chiave delle ultime partite, oltre al ritmo che le squadre riusciranno a tenere. Contro l’Empoli sarà una partita con diversi gol, ormai gli azzurri non hanno più problemi di classifica e sono una squadra che gioca al calcio”.