Cagni: “Italiano è uno che dà la carica, quello della Fiorentina secondo me è un calo fisico. Temo che i viola rimarranno fuori dall’Europa”

L’ex allenatore Gigi Cagni ha parlato a TMW Radio della corsa all’Europa, coinvolgendo inevitabilmente anche la Fiorentina: “A dire la verità non ho visto bene la squadra viola. Ha dei tonfi pazzeschi, fa cose eccezionali e poi partite inspiegabili. Sarà un bel finale per la lotta all’Europa, ma secondo me rimarrà fuori la Fiorentina. Anche perché affronta la Juve, mentre l’Atalanta gioca con l’Empoli“.

E poi ha aggiunto: “Ai viola servirà una prestazione eccezionale sabato sera, e sicuramente possono farla. Certo che non capisco proprio da cosa dipendano questi cali, mi viene da pensare che sia un aspetto fisico perché mentalmente la carica Italiano te la dà”.