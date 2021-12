Caicedo ha perso il tocco magico, tra mille problemi fisici e il Genoa pensa già all’addio: la Fiorentina…

Un anno fa sembrava il giocatore perfetto per fare da vice ed accompagnatore all’esplosione, ancora solo agli embrioni, di Vlahovic. Ad oggi Felipe Caicedo è un attaccante di 33 anni alle prese con tanti problemi fisici, per effetto dei quali il Genoa, che l’ha preso in estate dalla Lazio, sta facendo una fatica terribile a segnare. Come sottolineato da Tmw però, l’ecuadoregno non sarebbe già più nei piani di Schevchenko, che anzi attende il mercato di gennaio per un restyling della rosa. Caicedo di fatto è sceso in campo solo nello spaccato di campionato tra la sosta di ottobre e quella di novembre: 5 presenze appena, con 1 gol, 1 assist e 1 rigore procurato, perché prima e dopo è rimasto ai box per fastidi muscolari. La Fiorentina cerca figure senza troppe pretese di minutaggio ma che diano garanzie dal punto di vista fisico: per questo il classe ’88 non rappresenta più una priorità, vista la volontà di non ripetere casi-Kokorin.