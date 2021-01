Caicedo, la Fiorentina prepara l’offerta. Ecco quando potrebbe esserci l’incontro con l’entourage dell’attaccante

Nonostante la sua possibile titolarità nella gara in programma per questa giornata contro il Genoa, l’attaccante della Lazio Felipe Caicedo, sui cui ha messo gli occhi la Fiorentina, sembra deciso a cambiare aria nell’imminente sessione di mercato invernale. Secondo quanto riferito da calciomercato.com mercoledì 6, in occasione della sfida tra le due squadre, in mattinata gli avvocati che curano gli interessi della punta incontreranno il ds viola Daniele Pradè a Roma. In quella occasione il dirigente viola formalizzerà l’offerta per il giocatore, poi ci sarà da convincere la Lazio.

L’entourage di Caicedo, con in mano l’offerta della Fiorentina, organizzerà poi un incontro con il ds dei biancocelesti Tare, al quale potrebbe partecipare lo stesso attaccante per spiegare i motivi che lo portano a chiedere la cessione. La strategia dovrebbe essere questa, ma, in ogni caso, non è detto che la volontà del giocatore basti.

