Caicedo-Lazio: Nuovo blocco. Fiorentina in vantaggio su tutti

In ottica mercato Fiorentina ecco che arrivano novità sul fronte Caicedo. Un nuovo tentativo di provare a rinnovare il contratto al giocatore (che attualmente scade nel giugno 2022) da parte del club di Lotito, è finito in un nulla di fatto. Quindi l’attaccante, per una cifra 7 milioni di euro, potrà lasciare Roma già a gennaio.

Secondo La Nazione, la Fiorentina ci sta provando a prendere l’attaccante e sarebbe in vantaggio su tutti. Questo nuovo blocco non può che favorire le manovre del direttore sportivo gigliato, Pradè.