Caicedo l’osservato speciale: Tra lui e la Fiorentina si mette di mezzo Inzaghi

C’è Lazio-Fiorentina e l’osservato speciale è Felipe Caicedo, che farebbe comodo ai viola. La Viola andrà avanti con il 3-5-2 e quindi serve un attaccante che abbia le caratteristiche giuste per inserirsi in questo modulo. Prandelli ha deciso di puntare su Vlahovic e per far continuare a crescere il giovane centravanti serbo serve un attaccante che possa coesistere con lui, affiancarlo ed essere alternativo. E Caicedo ha proprio queste caratteristiche, svaria su tutto il fronte offensivo e a oggi rappresenta la miglior soluzione possibile. Anche perché conosce bene la Serie A e sarebbe subito pronto per dare una mano: inoltre, Cutrone partirà sicuramente è quindi c’è necessità di inserire un’altra punta.

Il discorso va avanti da tempo ma ora si sta per entrare nella fase decisiva. La Lazio non ha detto no ad un’eventuale cessione ma per mettersi al tavolo della trattativa chiede almeno 8 milioni. Caicedo nel caso di una partenza vorrebbe rimanere in Italia e l’ipotesi Fiorentina, come si legge su la Repubblica, sarebbe di suo gradimento. C’è però un ostacolo forte, rappresentato da Simone Inzaghi, che lo considera fondamentale e non vorrebbe affatto privarsene. Anche perché Caicedo è molto duttile tatticamente. In più quando è entrato dalla panchina è sempre stato decisivo. Comunque, i margini per andare a provare a chiudere l’operazione ci sono. La Fiorentina è fortemente interessata e presto ci potrebbero essere novità, anche perché in attacco c’è da migliorare e non poco.