Cairo conferma la trattativa con l’Arsenal per Torreira ma la Fiorentina non molla la presa

Su Twitter il giornalista di Sky Fabrizio Romano ha dato nuovi aggiornamenti sulla situazione che riguarda Torreira. Questo quanto scritto dall’esperto di mercato: “Il presidente del Torino Urbano Cairo ha appena confermato che Torreira è un loro obiettivo, ma non è l’unico. Anche la Fiorentina sta parlando con l’Arsenal per provare ad ingaggiarlo”. Nella notte lo stesso Romano aveva confermato la ferma volontà del giocatore di tornare a giocare in Italia.

Torino president Urbano Cairo just confirmed they’re “considering Lucas Torreira but he’s not the only target”. Also Fiorentina are in talks to sign him. From Italy to PL: Rogerio (Sassuolo) to join Newcastle on next days, done deal. 📲 @DiMarzio @SkySport #transfers #NUFC #AFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2020