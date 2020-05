Cairo contro l’Ipotesi Play Off: “Non si cambia in corsa, non sarei d’accordo se fosse questa la scelta”

Il presidente del Torino Urbano Cairo, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore sportivo granata Davide Vagnati, ha parlato della ripresa del campionato e delle opzioni play off e play out per concludere la stagione. Queste le sue parole: “Finalmente abbiamo preso una direzione chiara, la ripresa degli allenamenti di squadra è un segnale positivo. Adesso occorre ancora capire quali saranno le decisioni che prenderà il governo. Dopodichè mi sembra che ancora deve essere deciso bene cosa succederebbe in caso di nuovo stop. Sarà importante stabilire le cose una volta per tutte. A mio modo di vedere cambiare le regole in corsa non credo sia una cosa buona: leggevo di playoff e di playout, cose che avvengono in altri sport, ma lì hanno un’organizzazione che è finalizzata a un altro tipo di competizione. Personalmente non condividerei una decisione del genere, vedremo cosa succederà. Oggi è veramente difficile sbilanciarsi, aspettiamo e vedremo come andranno a finire le cose”