Cairo disposto a dare un buon ingaggio a Pezzella. Ma l’argentino sta considerando di andare in scadenza

Questione aperta in casa Fiorentina. Una questione che porta il nome e il cognome di German Pezzella.

Il giocatore è stato convocato per la partita di questa sera contro il Cosenza, ma intanto c’è il Torino che lo considera come un potenziale, buon rinforzo per la difesa granata.

Su Tuttosport di stamani troviamo scritto che il proprietario del Toro, Urbano Cairo, sarebbe disposto a dargli un buon ingaggio, 1,6 milioni di euro netti, pur di averlo nella sua squadra.

L’argentino però, riporta ancora il quotidiano sportivo, sta considerando l’ipotesi di andare in scadenza con i viola per poi avere ampia facoltà di scelta la prossima estate e senza il vincolo del cartellino.