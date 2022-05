Cairo e un futuro su Belotti nebuloso ma con potenziali colpi di scena dietro l’angolo: “Vediamo cosa può accadere, ci ha parlato anche Juric”

Tormentone ormai giunto quasi alla fine, quello del futuro di Andrea Belotti che ha il contratto in scadenza con il Torino a fine giugno e tra le pretendenti potrebbe esserci anche la stessa Fiorentina. Il patron granata Urbano Cairo ha parlato ne ha parlato così a Radio Deejay:

“Con Belotti il contratto è in scadenza, Vagnati e il suo procuratore stanno parlando e anche Juric è intervenuto. Avevo detto che non volevo più parlarne, ma vediamo cosa può accadere. Per il resto sono giocatori molto apprezzati, ci sono molte squadre che ronzano attorno a Bremer in particolare e ad altri anche”.