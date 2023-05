Cairo: “La Fiorentina non ha fatto tanti tiri in porta, noi molte occasioni e poi abbiamo preso un gol così…”

Il commento al pari tra Torino e Fiorentina l’ha dato anche il patron granata Urbano Cairo:

“Abbiamo preso un gol un po’ così, però mi sembra che la Fiorentina non abbia fatto tanti altri tiri in porta. Noi nel primo tempo abbiamo avuto molte occasioni. L’ottavo posto? Siamo lì e tutte noi abbiamo partite simili. Tutte gare in cui hai una squadra che lotta…”.