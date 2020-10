Cairo: “Non ho visto nessuna offerta della Fiorentina per Belotti”

Il Presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto su TMW parlando di Belotti e una possibile offerta della Fiorentina: “E’ un gran bel giocatore, è il nostro capitano e quindi l’ho tenuto volentieri. Offerta da 50 milioni per la Fiorentina? Io non ho visto nulla, non ho ricevuto offerte del genere”.

0 0 vote Article Rating