Cairo “smaschera” Lotito e De Laurentiis: “Almeno 16 club non la pensano come loro. Ma pensano agli interessi sportivi…”

A viso aperto Urbano Cairo, presidente del Torino, che a La Stampa parla così dell’atteggiamento di Lazio e Napoli, intenzionate a ripartire con l’attività fisica: “Loro in direzione opposta? Lo chieda a loro. Mi sembra una follia sostenere una tesi sulla base dei dati del contagio. Dire ‘la mia regione non ha problemi’ con una situazione così in evoluzione è una frase infelice. Poi esplode il virus a Fondi e allora… Intanto ci sono almeno 16 società che non la pensano così. Perché hanno rotto il fronte? Immagino per interessi sportivi. Forse per avvantaggiarsi nella preparazione. Se penso che nell’assemblea di Lega del 10 marzo c’era ancora chi parlava di allenarsi e di tornare a giocare, è logico che si sia perso tempo. Quei discorsi, a risentirli ora, sembrano lunari. Io lo dissi subito ‘se non prendiamo decisioni drastiche, anche spostare i tifosi contribuirà ad aumentare esponenzialmente i contagiati'”.