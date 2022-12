Calabrese: “Cabral ormai possiamo definirlo un acquisto sbagliato. Amrabat? Follia venderlo a gennaio”

Il giornalista Giuseppe Calabrese ha parlato così a Radio Bruno Toscana di alcune vicende di casa Fiorentina: “Mi piacerebbe molto vedere Mutu sulla panchina viola, secondo me potrebbe dare tanto alla squadra. Ovviamente è una valutazione dettata dall’affetto. Cabral? Non so se la società ha voglia di cederlo, sia perché è stato pagato tanto sia perché in tal caso bisognerebbe comprare un altro attaccante. Detto questo è chiaro che il giocatore sia fuori dagli schemi di Italiano, direi che ormai possiamo definirlo un acquisto sbagliato. Pedro? Intanto sono passati diversi anni, e poi la storia del calcio è piena di casi del genere. Evidentemente all’epoca non era il giocatore giusto per la Fiorentina“.

E poi ha aggiunto: “Amrabat è un giocatore di buon livello, di cui la Fiorentina ha assolutamente bisogno. Venderlo a gennaio sarebbe una follia, così come lo è stata privarsi di Vlahovic un anno fa. Se fossi io ad occuparmi del mercato viola, l’investimento lo farei su un attaccante vero. Uno di quelli che garantisce gol e che possa aiutare la squadra ad andare avanti in Conference e in Coppa Italia”.