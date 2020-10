Calafiori ancora non rinnova con la Roma e Pradè resta in agguato

Nonostante la fascia mancina di oggi sia già al completo, la Fiorentina non perde di vista possibili obiettivi futuri e Riccardo Calafiori rappresenta una delle sorprese principali in quel ruolo: classe 2002, esordio in A nel finale dello scorso campionato ma una situazione contrattuale ancora a livello Primavera. Su di lui il club viola ha messo gli occhi da diverso tempo, come raccontano da Roma ma le offerte per il momento sono sempre state respinte da parte del club giallorosso. Secondo l’edizione online del Corriere dello Sport, la Fiorentina arriverebbe anche ad 8 milioni per Calafiori, rendendolo in tal caso un super investimento per un ragazzo di nemmeno 20 anni. Sul piatto però, ad oggi, c’è anche un rinnovo con la Roma che aveva offerto circa 400.000 euro, scontrandosi con le pretese del suo agente Raiola.

