Calamai: “Castrovilli è amareggiato, vi spiego perché. Sta riflettendo sul suo futuro”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato del numero dieci della Fiorentina, Gaetano Castrovilli durante l’intervento a RTV 38.

Di seguito le sue parole: “Il pugliese è reduce da un campionato non esaltante e nelle ultime ore è arrivata la botta dell’esclusione dai convocati della Nazionale per gli Europei. Castrovilli sperava di essere chiamato da Mancini, al momento è molto amareggiato e sembra che stia riflettendo sul suo futuro, anche per quanto concerne la sua permanenza alla Fiorentina. Da parte mia gli suggerisco di non farsi prendere dalla sconforto, a Firenze è arrivato Gattuso e adesso si riparte da zero con tanto entusiasmo. Non è questo il momento per andare via”.