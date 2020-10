Calamai: “C’è davvero bisogno di un allenatore per battere lo Spezia? I giocatori tirino fuori un po’ d’orgoglio”

La firma de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Sarri? In questo momento non viene alla Fiorentina, ma in futuro mai dire mai. Credo che a fine stagione, con un programma serio, possa accettare la corte di Commisso. In corsa non ci viene nessun big: così come Sarri, anche Spalletti non accetta di entrare a stagione in corso. Ci sono allenatori migliori di Iachini, ma credetemi quando vi dico che ce ne sono anche di molto peggio. Il modulo della Fiorentina? Beppe dice di non giocare con il 3-5-2, ma di variare a gara in corso. C’è davvero bisogno di un allenatore per battere lo Spezia? Ricordo che il monte stipendi è il settimo della Serie A, i giocatori tirino fuori un po’ di orgoglio. Non voglio sentir parlare di stagione di passaggio a ottobre: vorrebbe dire che abbiamo sbagliato la valutazione del 90% dei calciatori.

