Calamai: “C’è l’ipotesi di un ennesimo rinvio del campionato. Dobbiamo esaltare l’arrivo di Amrabat”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno per fare il punto della situazione in casa viola a due giorni dalla ripresa degli allenaenti. Queste le sue parole: “Non voglio dire che dopo le positività delle ultime ore mi aspetto un rinvio dell’inizio del campionato, ma quantomeno è un’ipotesi molto concreta al momento. I contagi stanno schizzando alle stelle. Io credevo che a settembre avremmo potuto vedere alcuni tifosi allo stadio, magari anche solo 5 o 6 mila per volta, ma il dubbio al momento è se si potrà veder giocare in primis. Le finestre nel calendario per poter posticipare ci sono, anche aumentando i turni infrasettimanali, ma si sta profilando un problema possibile. Io vorrei ancora esaltare l’arrivo di Amrabat: se l’avessimo preso ieri, oggi saremmo tutti molto contenti. Anche Kouamé è un acquisto importante, che abbiamo solo assaggiato. I soldi a mio parere sono stati spesi molto bene. C’è un allenatore che vorrebbe subito un regista e un centravanti, per cominciare a lavorare fin da subito. ma c’è una società convinta del fatto che aspettando si riesca ad arrivare ai giocatori migliori. La strategia dovrà essere comune.”

