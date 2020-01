Calamai: “Chi critica l’allenatore per i cambi, dimentica una cosa importante. Se prendi Iachini, prendi anche il suo modo di fare calcio…”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai, tramite Twitter, ha difeso il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini, “accusato” forse di qualche cambio un po’ troppo difensivista nel finale: “Chi critica Iachini per i cambi dimentica che al 92’ la Fiorentina stava vincendo a Bologna. Iachini vede il calcio in una certa maniera. Se prendi lui prendi anche il suo calcio. E c’è di molto peggio in giro