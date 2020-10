Calamai: “Chi vuole bene alla Fiorentina non può sperare di perdere contro l’Udinese. Se dovesse essere esonerato Iachini, arriverà un altro traghettatore adesso”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai a Radio Bruno Toscana ha trattato vari temi di casa viola: “La Fiorentina è forte e l’atteggiamento dei gigliati deve essere quello di voler battere l’Udinese. Tocca anche ai giocatori non solo al tecnico, perchè se sei il settimo monte ingaggi si presume che questa squadra debba almeno avvicinarsi alla zona Europa. Chi vuole bene alla Fiorentina non può sperare di perdere contro l’Udinese per cambiare allenatore, perchè in questo momento non ti vengono nè Sarri nè Spalletti. Al massimo potrà arrivare un altro traghettatore”.

0 0 vote Article Rating