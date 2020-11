Calamai: “Commisso decide su tutto, ma ascoltare chi ha intorno non è vietato. Iachini lo abbiamo ringraziato, ora…”

Intervenuto a Radio Bruno il giornalista fiorentina Luca Calamai ha parlato della situazione in casa viola, soprattutto per quello che riguarda l’allenatore. Queste le sue parole: “Se la Fiorentina non cambia allenatore ora, la prossima occasione per farlo sarà a gennaio. Se Commisso avesse voluto cambiarlo oggi lo avrebbe fatto. A quanto pare decide tutto lui, il che non è sbagliato, ma ascoltare i collaboratori non è vietato. Iachini sbaglia anche sul piano della comunicazione. Ieri ha detto di aver salvato la Fiorentina dalle sabbie mobili, ma noi lo abbiamo già ringraziato. Ora non ce ne frega nulla, i tifosi si annoiano”.

0 0 vote Article Rating