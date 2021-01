Calamai: “Commisso pronto a rituffarsi con entusiasmo nel mondo viola. Il tema dei rinnovi sarà affrontato con Barone e Pradè”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai su La Rosea ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il ritorno del Presidente: “Rocco Commisso non riuscirà ad arrivare a Firenze in tempo per assistere al derby dell’Appennino contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il patron è comunque pronto a rituffarsi con tutto il suo entusiasmo nel mondo viola. Tra i temi che dovrà affrontare, insieme ai suoi più stretti collaboratori Joe Barone e Daniele Pradè, ci saranno anche quelli legati al mercato invernale e alla questione rinnovo dei contratti. Su questo fronte i due giovani gioielli serbi Milenkovic e Vlahovic sono due problematiche aperte”.

0 0 vote Article Rating