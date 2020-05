Calamai: “Commisso sta dicendo le stesse cose che diceva Della Valle dieci anni fa. Belotti se me lo regalano…”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno parlando di calciomercato e proponendo: “Non prenderei Belotti, dare via Cutrone e prendere uno bravo bravo”.

E poi: “La vicenda di Bagno a Ripoli è indispettimento. Quando gli dai un dito questi fanno un braccio, fa rabbia che non gli sia stata data l’opzione per partire con lo stadio. Non vogliono perdere un anno. Mi aspetto una accellerazione proprio per lo stadio quando Rocco verrà a Firenze”.

E sui cinque cambi: “La Fiorentina non vuole cambiamenti di regola in corso d’opera ma poi potrebbero intervenire i dottori”

E su Commisso: “Dice ciò che pensa, ma lo fa anche per mettere pressione. Vuole fare una squadra forte”.

E su Belotti: “Se me lo regalano lo piglio, non li spendo tutti quei soldi. Si parla di 40/45 milioni”

Su Nardella: “In questa “guerra” del Covid, Commisso ne è rimasto fuori. Le aziende di Commisso hanno fatturato. E’ crollato tutto il resto. Commisso sta dicendo le stesse cose di Della Valle ma di oltre dieci anni fa. Il riferimento è la città, se la città ha la capacità di fare qualcosa, facciamolo”.