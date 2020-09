Calamai: “Con Bonaventura non credo che arrivi anche Torreira, la Fiorentina può permettersi un unico grande colpo. E servono soldi per l’attaccante”

A Radio Bruno, il giornalista Luca Calamai ha parlato delle strategie della Fiorentina sul mercato: “Bonaventura è fatto, è una scelta che ha una sua logica, che è figlia anche di un momento a livello economico. Non credo che a questo punto arriverà più Torreira, condivido la scelta però perché la Fiorentina può permettersi un grande colpo. Ipotizzando che in tasca la Fiorentina abbia 35-40 milioni poi mancherebbero i soldi per l’attaccante. Penso che con Iachini stiano valutando di tenere il centrocampo così come è, anche se con Torreira e Amrabat sarebbe stato un centrocampo da Europa. Però anche con la rinuncia all’uruguaiano la scelta può essere valida, in questo momento stanno riflettendo su Chiesa. Ora servirebbe che Commisso fosse qui, per chiedere una risposta totale e chiara al giocatore. Vlahovic non è oggetto di dibattito, è intoccabilissimo da una decina di giorni. Se resta Chiesa, il discorso riguarda Cutrone ed è anche giusto perché confermandolo spenderesti 20 milioni, gli mancano solo 3 partite da titolare per far scattare l’obbligo di riscatto. Se Chiesa invece va, allora arrivano soldi e lì si riaprono altri scenari: per esempio se Suarez va alla Juve, Dzeko resta alla Roma e Milik sarebbe di troppo a Napoli…”.

