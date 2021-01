Calamai: “Con le sue parole Ribery ha già salutato la Fiorentina a giugno. Per questo la società viola punta giocatori utili anche per il futuro”

Sul suo profilo Twitter il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai è intervenuto dopo le parole di Franck Ribery alla Bild (LEGGI QUI). Questo il suo tweet: “Con le sue dichiarazioni Ribery ha già salutato Firenze a giugno se ne andrà. per questo la Fiorentina porterà subito in Viola uno tra Kokorin e Felipe Anderson. Utili per il presente fondamentali per il futuro”.

