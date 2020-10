Calamai: “Cos’è Vlahovic? Ho la sensazione che stia peggiorando. Alla Fiorentina manca il grande centravanti”

La firma de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Giudizio sulla partita di ieri? Tre punti e voltiamo pagina. Prendiamo questo di buono, il resto mi lascia perplesso. I tre attaccanti non crescono, ho la sensazione che Vlahovic peggiori: non tiene un pallone, con un fisico del genere mi pare incredibile. E’ l’abc del suo lavoro: questa significa che non si allena e non si migliora. Sarebbe come se un difensore non si allenasse a fare le diagonali. Questo ragazzo è benedetto, non gli manca niente. Ho la sensazione che Cutrone non giochi titolare perché la società vuole tenersi mano libera sulla possibilità di non riscattarlo. Non è giusto che siano state date occasioni a Kouame e Vlahovic, ma non all’ex Milan. La Fiorentina ha giocatori di tale potenziale e valore che se anche l’allenatore sbagliasse tutto, non basterebbe per giocare così. Ma Vlahovic cos’è? Non è forte di testa, non è rapidissimo nel breve, è un potenziale tante cose ma in questo momento niente. Abbiamo la conferma che a questa squadra manca il grande centravanti”.

