Calamai: “Dipendesse da me prenderei Spalletti per sostituire Iachini. Nei giovani viola non vedo la voglia di migliorare che ci dovrebbe essere”

Il giornalista fiorentino e firma della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole: “Se dovessero saltare i nomi di Sarri o Spalletti alla Fiorentina occhio a Juric che resta sempre in lizza. Dipendesse da me prenderei Spalletti, che aiuterebbe anche a dare una strada precisa alla società. Dopo il pareggio contro lo Spezia la società voleva cambiare Iachini ma è stato Commisso a fermare tutto. Gli attaccanti non segnano e questo è un problema. Vlahovic non cresce, di testa non segna mai, stesso discorso per Kouamè. Nei giovani non vedo la voglia di migliorare che ci dovrebbe essere”

0 0 vote Article Rating