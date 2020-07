Calamai: “Dispiace per Iachini ma non ci ha capito nulla. Dispiace che Ribery…”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai è intervenuto su Twitter parlando della partita di ieri: “Non sono un innamorato di De Zerbi ma il Sassuolo visto al Franchi e ‘ una macchina da calcio fantastica. Mi dispiace per Iachini ma stavolta non ci ha capito nulla . E mi dispiace che Ribery non abbia accanto un centravanti vero

— luca calamai (@CalamaiLuca) July 2, 2020