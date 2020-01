Calamai: “Fiorentina, arriveranno tre giocatori. Sarei profondamente sorpreso se…”

Luca Calamai, firma de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Sulla partita contro il Genoa ho due valutazioni da fare: dobbiamo dire grazie a Iachini, arrivato alla Fiorentina in un momento negativo e autore di un bel lavoro in poche partite. C’è un altro aspetto: l’aspetto e la stima che ho di lui mi portano a dire che si debba andare oltre. Finita la fase della pausa, deve arrivare quella del coraggio: non mi piace affrontare l’ultima in classifica con cinque difensori. Si poteva partire così, ma quando ti accorgi che non ti tiri in porta nella ripresa avrei voluto tre attaccanti in campo. Volevo una squadra obbligata dalle scelte dell’allenatore ad attaccare. Perché non è ancora arrivato un centrocampista? E’ chiaro che ci sono dei problemi, ma sono portato a giustificare la Fiorentina. Il lavoro di Iachini ha permesso alla società di avere meno ansia e di non buttare via soldi. L’attaccante serviva ed è arrivato, per me arrivano due centrocampisti e un difensore: stanno aspettando il meglio. Sarei profondamente sorpreso se non arrivassero Duncan e Juan Jesus. Sta tornando Chiesa, è la nostra arma”.