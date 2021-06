Calamai: “Gonzalez un gran colpo della Fiorentina, facile immaginare i tanti consigli di Pezzella e Quarta. Anche Gattuso aveva dato il via libera a questa operazione”

Il giornalista Luca Calamai tramite La Gazzetta dello Sport ha parlato così dell’ultimo colpo viola Nicolas Gonzalez: “Non è della scuderia Mendes. Ed è un gran colpo. La Fiorentina risponde a chi ha spiegato il clamoroso divorzio con Gattuso con la scelta della società viola di non fare investimenti importanti acquistando il nazionale argentino Nico Gonzalez. Trattativa chiusa, grazie ai buoni uffici del nuovo dirigente Burdisso, a 23 milioni. Più quattro milioni di bonus. La Fiorentina non aveva mai concluso un’operazione così onerosa. Lo Stoccarda, proprietaria del cartellino dell’attaccante sudamericano, si è trovata in mano una proposta simile dal club viola e dal Brighton. La scelta definitiva è stata del giocatore”.

È ancora: “E’ facile immaginare che Pezzella e Quarta, impegnati con Nico in Coppa America, abbiano speso buone parole per convincere il compagno di Selecion a optare per Firenze. Le visite mediche verranno effettuate nei prossimi giorni in Sudamerica con il benestare dei dirigenti della Nazionale. Nico ha firmato un contratto di cinque anni a due milioni e mezzo netti più i soliti e immancabili bonus”.

Una precisazione infine: “Per onestà va detto che anche Gennaro Gattuso aveva dato il via libera all’operazione Gonzalez. Lo considerava un esterno d’attacco perfetto per il suo progetto tattico”.