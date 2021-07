Calamai: “I calciatori della Fiorentina dovranno credere tutti nel proprio allenatore e nel gioco proposto. Altrimenti questo può rappresentare un problema”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Credo che Italiano da un punto di vista calcistico sia come Zeman. Spiega come passare il pallone nel modo corretto, per rubare un tempo di gioco agli avversari”.

Poi ha continuato: “I calciatori viola dovranno credere tutti nel proprio allenatore e nel gioco proposot. Altrimenti questo può rappresentare un problema”