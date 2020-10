Calamai: “Iachini deve darsi una mossa, ma la Fiorentina lo tuteli. Sbagliato non dare obiettivi alla squadra”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Callejon non può fare quello che faceva Chiesa. Mi auguro che Iachini lo capisca, lo spagnolo non può giocare nel 3-5-2 a tutta fascia. La Fiorentina va ripensata con delle scelte nette per il centrocampo e per l’attaccante centrale. Ne va scelto uno e bisogna dargli fiducia per dieci partite. Iachini? Il suo nome andrebbe tutelato di più, soprattutto da parte della società. Le voci su Sarri non fanno il bene della società: ci fosse stato uno tra Spalletti o lo stesso ex tecnico della Juventus, questo non sarebbe successo. Guardate al Torino, che ha perso le prime due partite: eppure Giampaolo non è assolutamente in discussione. Un giocatore importante mi ha chiesto perché la Fiorentina non si è posta un obiettivo stagionale: è un ragionamento giusto, che faccio anche io. Se non metti nella testa del gruppo che non arrivare in Europa è un fallimento, tutti sono più tranquilli. Un po’ di sana pressione ci deve essere. Iachini deve darsi una mossa, deve crescere e dimostrare di poter incidere sulla squadra”.

0 0 vote Article Rating