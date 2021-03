Calamai: “Il bicchiere della Fiorentina è mezzo pieno: Callejon non mostra niente di interessante. Chi meglio di Prandelli per il centro sportivo?”

La firma de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato della sconfitta della Fiorentina a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “Non riesco a vedere il bicchiere mezzo vuoto perché la squadra di Prandelli ha fatto la sua partita. Il problema è che le alternative della squadra non sono importanti: abbiamo invocato Callejon, ma quando entra in campo non mostra niente di interessante. Quando incontra le big, la Fiorentina fa la sua buona partita e le ultime prestazioni sono in crescendo. Prandelli mi emoziona: trovare un uomo che soffre come lui mi fa venire i brividi e arrivo a ringraziarlo. Poi è chiaro, servirebbe un allenatore più lucido e meno coinvolto nelle sue scelte. Teniamocelo stretto, anche se la Fiorentina deve cambiare guida tecnica ma Prandelli deve restare in società. Chi meglio di un ex ct innamorato di questi colori per fare da padre ai giovani talenti che calcheranno i campi del nuovo centro sportivo? La sconfitta di ieri rallenta le mosse della società per il futuro. Le scelte di mercato dovranno essere figlie dell’allenatore e del suo progetto tecnico”.