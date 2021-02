Calamai: “In questi sei mesi sicuramente la Fiorentina ha parlato con Sarri. Il tecnico di Figline non ha chiuso la porta ai viola ma…”

Il giornalista Luca Calamai a Radio Bruno ha parlato dell’ipotesi Sarri: “In questi sei mesi sicuramente la Fiorentina ha parlato con Sarri. Mi sento di poter dire che a differenza di Spalletti, Sarri non ha chiuso la porta a questa ipotesi. Questo però non significa che Sarri sarà il tecnico viola. Portarlo a Firenze sarà davvero complicatissimo. La Fiorentina dovrà mettere sul piatto dell’allenatore degli aspetti indispensabili; il punto di vista economico probabilmente sarà il minore dei problemi. Ma tra il fatto che la Fiorentina lo abbia visto e il fatto che Sarri non abbia detto di no, c’è comunque un percorso lungo e complicato. Adesso la Fiorentina dovrà mettere sul piatto elementi per convincere Sarri a scegliere il percorso gigliato, rinunciando magari ad un club per vincere subito”.