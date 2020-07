Calamai: “In società conoscono già in nome del prossimo allenatore. So che Juric…”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai, durante un collegamento con Radio Bruno, ha voluto commentare le reali possibilità di vedere Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina anche nella prossima stagione. Queste le sue parole: “Beppe Iachini è quello che abbiamo visto fino ad ora, non riesco a capire cosa possa cambiare in queste ultime settimane. Ormai Beppe è da gennaio che è qui: dopo sette mesi di lavoro insieme alla squadra devi avere le idee chiare. Solo il fatto che ci siano tutte queste perplessità la società dovrebbe prendere una scelta diversa. Io credo che la Fiorentina sappia già chi sarà l’allenatore della prossima stagione, temporeggia eventuali annunci per chiudere dignitosamente questo campionato, iniziato in maniera quasi drammatica, e programmare al meglio il futuro. Magari davvero confermando lo stesso Iachini. Sinceramente tutti questi dubbi mi fanno sorridere: assisto a giocatori che segnano e corrono ad abbracciare l’allenatore; questo gruppo sembra un altro rispetto a inizio stagione, si è ritrovato. Sono dell’idea che Beppe ha fatto il massimo. Per quanto mi risulta so per certo che Juric ha aspettato fino all’ultimo una decisione della Fiorentina, ma pare che sia stata la stessa società viola a chiudere definitivamente i contatti”.

0 0 vote Article Rating