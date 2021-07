Calamai: “Italiano ha acquisito due titolari. Se parte Lirola, abbiamo già pronto Zappacosta. Venderei Duncan e Amrabat e prenderei…”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato a Radio Bruno in diretta da Moena, dando un parere personale sulla rosa della Fiorentina. Queste le sue parole, anche a proposito di alcuni singoli:

“Non ci saranno grandi rivoluzioni. Italiano ha acquisito due titolari, che sono Benassi e Saponara, con quest’ultimo che probabilmente partirà titolare alla prima di campionato a Roma. Kokorin verso la conferma come seconda punta e Kouame che sta facendo molto bene alle Olimpiadi con la Costa d’Avorio. Duncan e Amrabat sono i meno affini al gioco di Italiano, ma comunque sono due giocatori importanti. Se poi parte Lirola, abbiamo già pronto il colpo Zappacosta, che non è né meglio né peggio”.

I punti critici: “Il problema sono i due centrali di difesa, perché sono determinanti con una squadra che difende alta e se non hai due fenomeni in mezzo al campo, rischi di prendere molti gol in contropiede. Per questo venderei sia Duncan che Amrabat e prenderei Torreira. Dobbiamo fare il salto da buona squadra a molto buona. Perché con una squadra buona, ora come ora, non ci arrivi nelle prime sei posizioni.”