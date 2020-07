Calamai: “La conferma di Iachini ha una precisa spiegazione che non significa ridimensionamento. Il tecnico dovrà rinunciare ad atteggiamenti difensivi…”

Attraverso un articolo su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Luca Calamai ha analizzato così la permanenza di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina: “La sua conferma ha una precisa spiegazione. E, di sicuro, non è il segno di un possibile ridimensionamento del progetto Commisso. Che, anzi, è ancor più deciso a potenziare la squadra per fare l’ultimo salto di qualità. Certo, anche Iachini dovrà dimostrare di essere all’altezza di questa nuova sfida rinunciando ad atteggiamenti eccessivamente difensivi. Rocco vuole una squadra capace di lasciare il segno sul piano dei risultati e anche della qualità del gioco. Iachini ha finalmente l’occasione di dimostrare di non essere un allenatore perfetto solo per squadre di medio-bassa classifica”.

