Calamai: “La Fiorentina ci ha provato in tutti i modi per Tonali però avrebbe potuto rinunciare a Pulgar e fare un affondo in più”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno parlando dei giocatori della Fiorentina che, adesso, intervengono sui media: “La speranza è che questo resti anche dopo. Io credo che mai, come in questo momento, sia opportuno tenere vivo un rapporto di stima e rispetto tra il calcio e le persone. Trovo la scelta della Fiorentina giusta. Spero che quando si tornerà alla normalità non ci siano più i “quello non può parlare”.

E su Tonali ha detto: “Le dichirazioni di Cellino tagliano la Fiorentina dall’operazione Tonali. Cellino non ritiene la Fiorentina una base di approdo, lui ha già in mano un assegno sicuramente. La Fiorentina ci ha provato in tutti i modi, nell’estate scorsa si poteva fare un affondo più deciso magari rinunciando a Pulgar”.

E sulle possibili spese nel futuro: “Secondo me la Fiorentina, con meno soldi a giro, può offrire di più di altri realtà. Ci sono discriminanti nel calcio e solo avere l’Europa ti garantisce di prendere un certo tipo di giocatori”.