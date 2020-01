Calamai: “La Fiorentina contro la Spal ha giocato con due uomini in meno. Duncan non mi pare un giocatore che rappresenti le ambizioni europee viola”

Il giornalista Luca Calamai a Radio Bruno Toscana ha toccato vari argomenti di casa Fiorentina, in vista del match di domani contro l’Atalanta: “C’è paura in campo nei giocatori viola, voglio bene a Iachini e spero che trasmetta il coraggio a questa squadra che sta sempre bassa con molti interpreti. Con la Spal ci sono stati degli errori tecnici: Chiesa e Boateng. La Fiorentina ha giocato con due giocatori in meno. Duncan non mi pare un giocatore che rappresenti le ambizioni europee della Fiorentina“.