Calamai: “La Fiorentina è bellina ma è ancora molto fragile. Non siamo tanto forti da poter reggere dibattiti e tanto meno la più piccola divisione interna”

Il giornalista Luca Calamai attraverso un editoriale sul Brivido Sportivo ha parlato così della società viola: “La società accompagni la Fiorentina che è bellina ma che è ancora molto fragile. La sostenga con la passione di Rocco Commisso, la lucidità di Joe Barone e la competenza di Pradè. Mai come in questo momento è utile, anzi indispensabile, fare quadrato e diventare un corpo unico. Anche se negli ultimi mesi non tutti avevano le stesse idee. Non siamo tanto forti da poter reggere dibattiti e tanto meno la più piccola divisione interna”.

