Calamai: “La Fiorentina è senz’anima e senza identità. Su Chiesa, Ribery e Boateng Montella aveva capito tutto…”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai a Radio Bruno Toscana ha analizzato così le ultime vicende viola: “Avrei esonerato Montella dopo Cagliari. La Fiorentina è senz’anima e senza identità. Non sarà facile scegliere l’allenatore giusto. Mi dispiace per Commisso, mi ha intenerito perché sta incontrando solo problemi. Su Chiesa, Ribery e Boateng Montella aveva capito tutto: non sono tre calciatori da doppia cifra”.