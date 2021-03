Calamai: “La Fiorentina gioca con cinque difensori, ma subisce gol da tutti. Vi dico l’emblema del fallimento di Prandelli”

La firma de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato a Radio Bruno Toscana all’indomani del pareggio tra Fiorentina e Parma.

Queste le sue parole: “Il lato positivo è la reazione dopo il 2-3: una squadra morta di testa sarebbe scivolata lentamente verso gli spogliatoi. Questo è da dieci, mentre il gioco è da zero. Prandelli? Dopo un girone non c’è niente di suo. Tante squadre hanno poca qualità, ma un’identità di gioco ben preciso. La Fiorentina gioca con cinque difensori, vanificando qualsiasi tipo di progetto offensivo, ma nonostante queste subisce gol da chiunque. Il fallimento del lavoro di Prandelli sta nel non aver dato niente a questa squadra. Sicuramente non è con i pareggi che la Fiorentina potrà salvarsi. Lo stesso Parma un’identità, è venuto a Firenze da penultimo in classifica e ha fatto la partita. Fossi stato in Vlahovic avrei chiesto di uscire dopo 60′.