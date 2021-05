Calamai: “La Fiorentina non lotterà per l’Europa prima di due anni, ma intanto ci si può avvicinare. Commisso impari dagli errori e riparta con idee chiare”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno Toscana: “In questi due anni si è vista una grande passione da parte della proprietà. Commisso non ha messo solo i soldi, ma anche il suo entusiasmo e la sua presenza accanto alla squadra. Tutto questo però va assorbito e questo biennio va valutato con grande criticità, riconoscendo i propri errori e ripartendo con le idee chiare”.

E poi ha aggiunto: “Sarà impossibile colmare in un anno la distanza che c’è tra la Fiorentina e la zona Europa. Per il settimo posto si potrà lottare davvero tra due anni, però intanto bisogna avvicinarsi. Allenatore? Mi sembra che l’orientamento su Gattuso sia molto forte, e non ho dubbi che le sue richieste verrebbero esaudite perché altrimenti non accetterebbe. C’è veramente bisogno di un allenatore che elenchi dei nomi che poi vengano presi per davvero, cosa che negli ultimi anni è mancata”.