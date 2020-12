Calamai: “La Fiorentina sta cercando una seconda punta. Callejon e Bonaventura sono un po’ fuori dal progetto tattico”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista fiorentino e firma della Gazzetta dello Sport Luca Calamai. Queste le sue parole sul momento della squadra e sul prossimo mercato: “La Fiorentina vuole regalare una gioia a Commisso che sarà sugli spalti contro il Bologna. La società sta cercando una seconda punta, non una prima come credevo. I soldi ci sono perchè la cessione di Pedro e la rinuncia a Cutrone hanno portato liquidità nelle casse viola. Pulgar con una buona offerta potrebbe partire anche subito. Duncan va ancora valutato, non so che mercato potrebbe avere. Callejon e Bonaventura oggi sono un po’ fuori dal progetto tattico, perchè si opterà per un attacco a due punte con dietro Ribery“.

