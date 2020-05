Calamai: “La Fiorentina va dritta su Paquetà. Un talento misterioso ma di sicuro un talento”

Dopo averla scritta su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Luca Calamai ha ribadito la notizia della caccia della Fiorentina al trequartista del Milan, Lucas Paquetà, anche sul proprio profilo Twitter. “La Fiorentina va dritta su Paquetà talento misterioso ma di sicuro un talento” questo il messaggio scritto da Calamai sul social network.

In caso di affondo viola, il brasiliano potrebbe essere utilizzato in più ruoli: Come trequartista classico dietro due punte; come mezzala in un centrocampo a tre; e in versione più avanzata in una squadra schierata ad albero di Natale.