Fiorentina: Scelto il primo obiettivo di mercato. I viola puntano tutto su Paquetà

Il primo obiettivo di mercato, in ordine di preferenza, è stato scelto: la Fiorentina vuole Lucas Paquetà del Milan. A scriverlo stamani è La Gazzetta dello Sport. Commisso vuole un numero 10, un giocatore di qualità e il brasiliano piace sia al numero uno viola che al tecnico Iachini. Più di De Paul dell’Udinese.

Paquetà potrebbe essere utilizzabile in più posizioni del campo. Come trequartista classico dietro due punte; come mezzala in un centrocampo a tre; e in versione più avanzata in una Fiorentina schierata ad albero di Natale.

Gli uomini mercato della Fiorentina stanno lavorando da giorni su questo fronte. Il primo nodo da sciogliere era ottenere la disponibilità del giocatore a trasferirsi in maglia viola. Nel mercato invernale Paquetà aveva rispedito al mittente l’offerta gigliata, perché era convinto di potersi riprendere il Milan. Lo scenario però è cambiato nel frattempo e adesso il brasiliano considera Firenze una piazza interessante. I rossoneri lo hanno già inserito nella lista dei partenti.