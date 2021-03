Calamai: “La salvezza della Fiorentina passa dalle trasferte. Prandelli non rischia, ma la società guarderà con attenzione il comportamento della squadra”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha analizzato così la situazione della Fiorentina a Radio Bruno: “Il Benevento proverà a vincere, ma sicuramente proveranno a restare in vantaggio per quanto riguarda gli scontri diretti. Probabilmente ai giallo rossi andrebbe bene anche un pareggio. Il Benevento farà fare la partita alla Fiorentina. Con gli stadi vuoti, tutti fanno più punti in trasferta tranne la Fiorentina; è inspiegabile. La salvezza della Fiorentina passa dalle trasferte più che dai match tra le mura amiche, visto il calendario che attenderà i gigliati. Una vittoria darebbe alla Fiorentina tanta autostima. Prandelli? No non rischia. Da quello che ho capito, penso che la volontà sia quella di fare quadrato. La società guarderà con attenzione il comportamento della squadra”.