Calamai: “Milik alla Fiorentina? Solo se è disposto a non giocare le coppe. Castrovilli rappresenta il futuro, al contrario di Chiesa”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato a Radio Punto Nuovo del mercato in attacco della Fiorentina e in particolare di Arkadiusz Milik: “La posizione della Fiorentina su Milik è chiara: cercano un attaccante di alta fascia, avendone già di ottimo livello. Quest’obiettivo passa dalla volontà del giocatore di andare a giocare in una piazza che non propone coppe. Ci sono state chiacchierate informali dove il Napoli ha chiesto informazioni su Castrovilli, che però è incedibile visto che rappresenta il simbolo del futuro, diversamente da Chiesa“.

