Calamai: “Non contestiamo la scelta di Commisso di mettere in piazza tutto il suo malessere. Ha messo soldi ed entusiasmo, cos’altro doveva fare?”

Attraverso un editoriale sul Brivido Sportivo, il giornalista Luca Calamai ha trattato le ultime notizie di attualità viola: “Non contestiamo la scelta di Commisso di mettere in piazza tutto il suo malessere per la vicenda Vlahovic. Un uomo di settant’anni che ha portato a Firenze soldi ed entusiasmo senza pretendere niente in cambio non può accettare simili tradimenti.

Poi ha proseguito: “Cosa poteva fare di più che offrire ad un ragazzo del duemila quattro milioni di stipendio e l’affetto suo e della sua famiglia? Era giusto che Firenze conoscesse la verità e capisse che in questo calcio non esiste riconoscenza”.