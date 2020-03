Calamai: “Oltre a Vlahovic, altri due o tre tesserati della Fiorentina hanno la febbre”

Il giornalista fiorentino della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha da pochi minuti fatto sapere sul proprio profilo Twitter che dopo la positività di Vlahovic al Coronavirus, altri due o tre tesserati della Fiorentina avrebbero la febbre. Tutta la squadra viola è attualmente in isolamento e al momento non ci sono notizie ufficiali su nuovi contagi in società.

